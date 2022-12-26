Çin, Tıbbi Malzeme Üretimini Artırmak İçin Çalışmaları Hızlandırdı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Kovid-19 müdahalesini optimize eden Çin, acil ihtiyaç duyulan kilit önemdeki tıbbi malzemelerinin üretimini güvence altına almak için harekete geçti.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Kovid-19 müdahalesini optimize eden Çin, acil ihtiyaç duyulan kilit önemdeki tıbbi malzemelerinin üretimini güvence altına almak için harekete geçti.

İlaç işletmelerinin kapasite artırmalarına ve Kovid-19'un kontrol altına alınmasına yönelik kilit önemdeki ilaçların tedarikini sağlamalarına yardımcı olmak üzere Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve ilgili departmanlar, yerel yetkililerle işbirliği içinde acil işbirliği mekanizmaları oluşturdu.

Bakanlık yetkilisi Zhou Jian, "Destek almak ve üretim faktörlerinde işbirliğini gerçekleştirmek üzere ilgili şirketler ve kilit önemdeki destekleyici firmalar, bir 'beyaz listede' toplandı" diye konuştu.

Kovid-19 kontrolüne yönelik üç tür ilacın üretilmesinden sorumlu bir şirket olan Buchang Farmasötikler'in üretim üssünde sekiz üretim hattı günde 24 saat faaliyet gösteriyor.

İşletmelerin tam kapasite çalışmasına yardımcı olmak üzere hammadde ve enerji tedarikinin güvence altına alınması, yeni üretim hatlarının kurulması ve teknolojik güncellenmenin teşvik edilmesi gibi tüm ülkede yerel yetkililer tarafından tıbbi malzemelerin üretimini destekleyecek çok sayıda önlem alındı.

Merkezi Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan ilaç şirketi Hubei Biocause Heilen Farmasötik Limited Şirketi, ibuprofen (ateş düşürücü bir ilaç) üretim hatlarının hepsinin, mümkün olan en yüksek üretim düzeyine ulaştığını, ibuprofen hammaddesinin günlük üretiminin 10-13 tona çıktığını söyledi.

İlaçların sevk edilmesinin daha hedefli ve makul şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik de çalışmalar yürütülüyor.

Tıbbi malzemelerin, sağlık kurumları ve yaşlı bakımevleri gibi kilit önemdeki yerlere dağıtılmasına öncelik verilecek. Bakanlığın verdiği bilgilere göre önde gelen çevrimiçi eczanelere, çevrimiçi ilaç satın alma platformlarını geliştirmeleri yönünde rehberlik veriliyor.