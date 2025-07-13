Çin Tıbbi Cihaz İhracatı 9.000'den Fazla Sağlık Kuruluşuna Ulaştı

SHANGHAİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de üretilen tıbbi cihazlar, geçtiğimiz yıl 190'dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren 9.000'in üzerinde sağlık kuruluşuna ihraç edildi.

Çin Tıbbi Cihaz Derneği Başkanı Hou Yan, Çin'in Shanghai kentinde cuma günü başlayıp cumartesi günü sona eren Çin Uluslararası Tıbbi Ekipman İşbirliği Konferansı'nda son 5 yılda ülkenin tıbbi cihaz ithalat ve ihracat hacminin yıllık ortalama yüzde 9,4 oranında büyüdüğünü açıkladı. Hou, ülkenin uluslararası rekabet gücü ve marka etkisindeki istikrarlı artışı gösteren bu büyümenin, daha derin uluslararası işbirliğine zemin hazırladığını söyledi.

Hou, konferansın temel amacının uluslararası etkileşim ve işbirliği için üst düzey, geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir platform oluşturmak ve Çin'in tıbbi cihaz sektöründeki inovasyon ve deneyimlerini paylaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe 17 farklı ülke ve bölgeden sağlık bakanlığı yetkilileri, uzmanlar ve sektör temsilcileri katıldı.