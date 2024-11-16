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Çin, Tianzhou-8 Kargo Uzay Aracını Fırlattı

Çin, Tianzhou-8 Kargo Uzay Aracını Fırlattı
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Çin, Tiangong uzay istasyonuna malzeme taşımak amacıyla Tianzhou-8 kargo uzay aracını başarıyla fırlattı. Araç, yaşam ihtiyaçları, tıbbi malzemeler ve uzay yürüyüşleri için gerekli malzemeleri taşıyor ve Ay'da inşa deneyleri için simülasyonlar gerçekleştiriyor.

WENCHANG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme götürmek üzere Tianzhou-8 kargo uzay aracını cuma akşamı fırlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre Tianzhou-8'i taşıyan Uzun Yürüyüş-7 roketi Beijing saatiyle 23.13'te güneydeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan fırlatıldı.

Çin'in Tianzhou kargo uzay aracı 10,6 metre uzunluğa ve 3,35 metre maksimum çapa sahip. Bir kargo modülü ve bir itici yakıt modülünden oluşan araç, esas olarak Çin'in uzay istasyonuna malzeme ve yakıt taşımak ve uzay istasyonundaki atıkları yakıp imha etmek üzere atmosfere geri getirmekle görevli.

Tianzhou-8, yörüngedeki mürettebat için yaşam ihtiyaçları, tıbbi malzemeler ve uzay yürüyüşleri için destek malzemeleri de dahil olmak üzere temel malzemeler taşıyor.

Kargo aracındaki malzemeler öncelikle Shenzhou-19 taykonotları ile gelecekteki Shenzhou-20 mürettebatını desteklemeyi amaçlıyor.

Tianzhou-8 ayrıca, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile uzay biliminin ilerlemesi için önemli destek sağlayacak testlerle ilgili çok sayıda da yük taşıyor.

Tianzhou-8'de, Ay toprağının bileşimini simüle etmek üzere uzay maruziyeti deneyleri için Çinli bilim insanları tarafından üretilen "Ay toprağından tuğla" da bulunuyor.

Deneylerin amacı, tuğlanın Ay'da ev inşa etmek için kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak. İlk tuğlanın uzay deneyinin ardından 2025 yılı sonunda Dünya'ya getirilmesi planlanıyor.

Tianzhou-8 tarafından taşınan bilimsel deney yükleri arasında benzersiz bir tür olan meyve sinekleri de bulunuyor. Bu sineklerin ülkenin ilk uzay alt manyetik-mikrogravite kompozit ortam bilim deneyinin tamamlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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