Çin, Tianzhou-6 Kargo Misyonuyla Küp Uydusunu Uzaya Gönderdi

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Dalian Teknoloji Üniversitesi, kendi geliştirdiği bir deney uydusunun Çarşamba günü Tianzhou-6 kargo uzay aracı vasıtasıyla uzaya gönderildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Dalian Teknoloji Üniversitesi, kendi geliştirdiği bir deney uydusunun Çarşamba günü Tianzhou-6 kargo uzay aracı vasıtasıyla uzaya gönderildiğini duyurdu.

Söz konusu 17 kg ağırlığındaki küp uydu, Dünya'yı uzaktan yüksek çözünürlüklü algılama özelliğine sahip.

Uydu, yüksek çözünürlüklü uzaktan algılamalı görüntüleme, son derece güvenilir yerli OpenHarmony işletim sistemi, gelişmiş uydu bileşenleri ve ultra hafif çoklu uydu konuşlandırıcıları gibi bir dizi yenilikçi teknolojiyi test etmeye yarayacak.

Uydunun baş tasarımcısı Profesör Xia Guangqing, "Uydunun ana yükü, yörüngedeki okyanus ve Dünya üzerinde düşük maliyetli metre altı yüksek çözünürlüklü gözlem elde edebilen yüksek çözünürlüklü bir multispektral kamera" dedi.

Uydu, Tianzhou-6 kargo uzay aracının uzay istasyonuna kenetlenmesini takiben uygun görülen bir zamanda araçtan ayrılacak.