Çin, Tianzhou-5 Kargo Uzay Aracını Uzaya Gönderdi
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Çin, yapımının bu yıl tamamlanması beklenen uzay istasyonuna malzeme göndermek için Tianzhou-5 kargo uzay aracını Cumartesi sabahı uzaya gönderdi.
Çin, yapımının bu yıl tamamlanması beklenen uzay istasyonuna malzeme göndermek için Tianzhou-5 kargo uzay aracını Cumartesi sabahı uzaya gönderdi.
Tianzhou-5 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y6 roketi, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel