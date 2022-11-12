Çin, Tianzhou-5 Kargo Uzay Aracını Uzaya Gönderdi Güncel Haberler Çin, yapımının bu yıl tamamlanması beklenen uzay istasyonuna malzeme göndermek için Tianzhou-5 kargo uzay aracını Cumartesi sabahı uzaya gönderdi. Çin, yapımının bu yıl tamamlanması beklenen uzay istasyonuna malzeme göndermek için Tianzhou-5 kargo uzay aracını Cumartesi sabahı uzaya gönderdi. Tianzhou-5 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y6 roketi, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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