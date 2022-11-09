Çin, Tianzhou-5 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

WENCHANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Tianzhou-5 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 Y6 taşıyıcı roketinin kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi.

WENCHANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Tianzhou-5 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 Y6 taşıyıcı roketinin kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi.

Ajans, kargo uzay aracının yakın bir gelecekte, uygun bir zamanda fırlatılacağını bildirdi.

Ajans, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve planlandığı gibi çeşitli fırlatma öncesi fonksiyon kontrolleri ve ortak testler gerçekleştirileceğini de kaydetti.