Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

WENCHANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi.

WENCHANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi. CMSA, Tianzhou-4 kargo uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını belirtti. Ajans, fırlatma bölgesindeki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planladığı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Mayıs, Uzay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title