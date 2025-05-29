Çin, Tianwen-2 Keşif Aracını Uzaya Gönderdi

Çin, Tianwen-2 Keşif Aracını Uzaya Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, asteroidden örnek alacak olan Tianwen-2 keşif aracını uzaya fırlattı. Görev, 10 yıl sürecek ve 2016HO3 asteroidi ile 311P kuyruklu yıldızını inceleyecek.

XİCHANG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin, asteroidden örnek alıp Dünya'ya getirecek Tianwen-2 keşif aracını uzaya gönderdi. Görevin, asteroidlerin ve erken güneş sisteminin oluşum ve evrimine ışık tutması bekleniyor.

Tianwen-2 görevi, 10 yıl sürecek seferi boyunca Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 kod adlı asteroidden örnek alma ve Mars'ın ötesindeki ana asteroid kuşağında yer alan 311P kuyruklu yıldızını inceleme şeklinde iki ana hedefe odaklanacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-2 keşif aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketinin perşembe günü Beijing saatiyle 01.31'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını, keşif aracının da yaklaşık 18 dakika sonra 2016HO3 kod adlı asteroidin transfer yörüngesine başarıyla yerleştirildiğini duyurdu.

Uzay aracının güneş panellerini sorunsuz şekilde açmasının ardından fırlatmanın başarılı olduğu açıklandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Shan Zhongde, Tianwen-2 keşif görevinin Çin'in gezegenler arası yeni keşif yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyledi.

Shan görevin uzun süreli olmasına ve önemli riskler taşımasına rağmen, insanlığın evren hakkındaki bilgisini genişletecek çığır açıcı keşifler yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.