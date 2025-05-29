Çin, Tianwen-2 Keşif Aracını Uzaya Gönderdi

XİCHANG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin, asteroidden örnek alıp Dünya'ya getirecek Tianwen-2 keşif aracını uzaya gönderdi. Görevin, asteroidlerin ve erken güneş sisteminin oluşum ve evrimine ışık tutması bekleniyor.

Tianwen-2 görevi, 10 yıl sürecek seferi boyunca Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 kod adlı asteroidden örnek alma ve Mars'ın ötesindeki ana asteroid kuşağında yer alan 311P kuyruklu yıldızını inceleme şeklinde iki ana hedefe odaklanacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-2 keşif aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-3B roketinin perşembe günü Beijing saatiyle 01.31'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını, keşif aracının da yaklaşık 18 dakika sonra 2016HO3 kod adlı asteroidin transfer yörüngesine başarıyla yerleştirildiğini duyurdu.

Uzay aracının güneş panellerini sorunsuz şekilde açmasının ardından fırlatmanın başarılı olduğu açıklandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Shan Zhongde, Tianwen-2 keşif görevinin Çin'in gezegenler arası yeni keşif yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyledi.

Shan görevin uzun süreli olmasına ve önemli riskler taşımasına rağmen, insanlığın evren hakkındaki bilgisini genişletecek çığır açıcı keşifler yapılmasını beklediklerini ifade etti.