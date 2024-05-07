Üye Girişi
Haberler

Çin, Tianjin Limanı'ndan Güney Amerika'ya yeni bir nakliye rotası başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan hareket eden bir konteyner gemisiyle, Tianjin ile Güney Amerika'nın doğu kıyısı arasında yeni bir doğrudan nakliye rotası başlatıldı. China COSCO Shipping Corporation Limited tarafından işletilen bu rota, haftada 12 gemiyle hizmet verecek ve nakliye süresini kısaltacak.

ÇEKİM TARİHİ: 5-6 Mayıs 2024

1. Tianjin Limanı'ndan hareket eden konteyner gemisinin çeşitli görüntüleri

2. Tianjin Limanı'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Pazartesi günü bir konteyner gemisinin hareket etmesiyle, Tianjin ile Güney Amerika'nın doğu kıyısı arasında yeni bir doğrudan nakliye rotası başlatılmış oldu.

Bu rota, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan China COSCO Shipping Corporation Limited tarafından işletiliyor.

COSCO Shipping söz konusu güzergahta haftada 12 gemi işletecek. Her bir gemi 14.000 standart konteyner kapasitesine sahip olacak.

Yeni rota Tianjin ile Brezilya'daki çeşitli limanları birbirine bağlıyor. Bu sayede Tianjin ile Brezilya arasındaki nakliye süresinin 54 günden 40 güne inmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güney Amerika Denizcilik Çin Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297 PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 7 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title