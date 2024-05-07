Çin, Tianjin Limanı'ndan Güney Amerika'ya yeni bir nakliye rotası başlattı

ÇEKİM TARİHİ: 5-6 Mayıs 2024

1. Tianjin Limanı'ndan hareket eden konteyner gemisinin çeşitli görüntüleri

2. Tianjin Limanı'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Pazartesi günü bir konteyner gemisinin hareket etmesiyle, Tianjin ile Güney Amerika'nın doğu kıyısı arasında yeni bir doğrudan nakliye rotası başlatılmış oldu.

Bu rota, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan China COSCO Shipping Corporation Limited tarafından işletiliyor.

COSCO Shipping söz konusu güzergahta haftada 12 gemi işletecek. Her bir gemi 14.000 standart konteyner kapasitesine sahip olacak.

Yeni rota Tianjin ile Brezilya'daki çeşitli limanları birbirine bağlıyor. Bu sayede Tianjin ile Brezilya arasındaki nakliye süresinin 54 günden 40 güne inmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)