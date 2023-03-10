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Çin, Tianhui-6 İkiz Uydularını Başarıyla Uzaya Gönderdi

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Çin, Tianhui-6 İkiz Uydularını Başarıyla Uzaya Gönderdi

TAİYUAN, 10 Mart (Xinhua) -- Çin, Tianhui-6 ikiz uydularını Cuma günü Beijing saatiyle 06.41'de ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.

TAİYUAN, 10 Mart (Xinhua) -- Çin, Tianhui-6 ikiz uydularını Cuma günü Beijing saatiyle 06.41'de ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle gönderilen ikiz uydular Tianhui-6 A ve Tianhui-6 B planlanan yörüngeye girdi.

Uydular coğrafi haritalama, arazi kaynaklarının araştırılması, bilimsel deneyler ve diğer görevler için kullanılacak.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 465'inci göreviydi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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