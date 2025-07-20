Çin Temsilcisi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nü Tanıttı

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Çin'in BM nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, Viyana'da düzenlenen bir resepsiyonda, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün uluslararası anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunacağını açıkladı.

VİYANA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün tanıtım resepsiyonunda konuşma yaptı, 18 Temmuz 2025.

Li cuma günü yaptığı konuşmada Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün uluslararası anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasına yardımcı olacak önde gelen bir hükümetler arası kuruluş olarak hizmet vereceğini söyledi. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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