Çin Temsilcisi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nü Tanıttı

VİYANA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün tanıtım resepsiyonunda konuşma yaptı, 18 Temmuz 2025.

Li cuma günü yaptığı konuşmada Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün uluslararası anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasına yardımcı olacak önde gelen bir hükümetler arası kuruluş olarak hizmet vereceğini söyledi. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)