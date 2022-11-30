Çin, Telekom ve Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadeleye İlişkin Yeni Yasayı Yürürlüğe Koyacak

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin, Perşembe gününden itibaren telekom ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele konulu yeni bir yasayı yürürlüğe koyacak.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin, Perşembe gününden itibaren telekom ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele konulu yeni bir yasayı yürürlüğe koyacak. Yasa, bu tür suçları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için sektör genelinde ve tüm toplumu kapsayan bir sistem oluşturma çabalarının bir parçası olarak hazırlandı.

Yeni yasa, 2022'nin Eylül ayında Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin yasama oturumunda kabul edildi.

Yeni yasa, polis departmanlarının bir dolandırıcılık uyarısı ve caydırma sistemi oluşturulması amacıyla yetkili devlet daireleri ve işletmelerle birlikte çalışmasını, aynı zamanda potansiyel kurbanları telekom ve çevrimiçi dolandırıcılık tuzaklarına düşmekten korumak için zamanında harekete geçilmesini şart koşuyor.

Yeni yasayla dolandırıcılığın yaygın olduğu ve dolandırıcılıktan şüphelenilen bölgelere gidenlerin ya da telekom ve çevrimiçi dolandırıcılık nedeniyle ceza yasası tarafından cezalandırılanların ülkeyi terk etmesi yasaklanabilecek.