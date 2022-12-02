Çin Teknolojisi Kenya'da Sağlık Hizmetlerine Erişimi Artırdı

NAİROBİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Kenya'da bir sektör yetkilisi Perşembe günü, Çin teknolojisinin benimsenmesinin Kenya'da sağlık hizmetlerine erişimi artırmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

NAİROBİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Kenya'da bir sektör yetkilisi Perşembe günü, Çin teknolojisinin benimsenmesinin Kenya'da sağlık hizmetlerine erişimi artırmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kenya Sağlık Federasyonu Başkanı Kanyenje Gakombe, Çin'in tıbbi ekipman markalarının artık uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli oldukları için Kenya'daki çoğu hastane tarafından tercih edildiğini belirtti.

Gakombe, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Akıllı Uygulamalar'ın hasta deneyimini geliştirmeyi amaçlayan tıbbi erişim sanal modunu başlatması üzerine, "Kenya Çinli tıbbi tedarikçilerle ortaklık kurarak, tıbbi ekipman maliyeti artık karşılanabilir olduğundan, uzak bölgeler de dahil olmak üzere çok daha fazla hastane kurmayı başardı" dedi.

Daha önce Kenya'daki hastanelerin, yerel sağlık sektörü için maliyetli olan Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen tıbbi ekipmanlara güvendiğini sözlerine ekleyen Gakombe, "Artık ekipman maliyetlerinden elde edilen tasarrufları hastalarımıza aktarmamızı sağlayan ekipmanı Çin'den tedarik ediyoruz" dedi.

Gakombe, çok sayıda Çinli tıbbi ekipman üreticisinin, hastanelerin kar elde ederken uygun fiyatlı hizmet sunmasını sağlayan gelişmiş araçlar geliştirdiğini gözlemledi.

Karmaşık tıbbi makineler için satış sonrası servisin önemli bir sorun olmaya devam ettiğine değinen Gakombe, "Birçok Çinli üretici, tıbbi ekipmanın düzgün çalışmasını sağlamak için yerel distribütörler ve eğitimli mühendisler atadı" dedi.