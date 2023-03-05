Çin Teknoloji Bakanı: Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Hizmet İçin Yapay Zeka Daha Etkili Kullanılacak

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, Çin'in sosyo-ekonomik kalkınmaya hizmet etmek için yapay zekayı daha iyi kullanacağını söyledi.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) ilk oturumunun açılış toplantısının ardından röportaj veren Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, Çin'in sosyo-ekonomik kalkınmaya hizmet etmek için yapay zekayı daha iyi kullanacağını söyledi.

Wang, devam etmekte olan "iki oturum" sırasında Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, yapay zekanın sadece teknolojide değil, diğer alanlarda da etkili olduğunu söyledi.

Wang, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapay zekanın dönüşümünü ve uygulanmasını teşvik etmek için düzenlemeler yaptığını da vurguladı.

Bakan, bilimsel araştırma, teknoloji, uygulama senaryoları ve kullanıcı ihtiyaçlarının biraraya gelmesiyle yapay zekanın Çin'in sosyo-ekonomik ve bilim-teknoloji gelişimine katkı sağlayabileceğini umduğunu söyledi.

Wang, yapay zeka araştırmaları ve dönüşümü yapan üniversiteleri, enstitüleri ve işletmeleri, Çin'in uluslararası topluma katkıda bulunması için daha fazla ilerleme kaydetmeye çağırdı.

Wang ayrıca yapay zekanın geliştirilmesinde bilim-teknoloji etiği konusunda da uyarıda bulundu.