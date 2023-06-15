Çin Tek Roketle 41 Uydu Fırlatarak Bir Rekora İmza Attı
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TAİYUAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen ve 41 uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, 15 Haziran 2023.
TAİYUAN, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen ve 41 uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, 15 Haziran 2023.
Çin, Perşembe günü yörüngeye yerleştirilmek üzere 41 uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketinin fırlatılmasıyla tek seferde fırlatılan uydu sayısında kendi rekorunu kırdı. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel