Çin Tehdit Altındaki Ağaç Türlerini Yaşatmak İçin Çalışıyor

Çin'de bulunan Chongqing Xuebaoshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki yapay çelikler sayesinde üretilen 120.000 adet Thuja sutchuenensis fidesinden oluşan ilk partinin doğaya dikimi geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Thuja sutchuenensis veya Sichuan Thuja'sı Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne özgü, nesli tehdit altında olan bir ağaç türü.

Daha önce neslinin tükendiği duyurulan yaprak dökmeyen, iğne yapraklı bu ağaç, son yıllarda biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik gösterilen sürekli çabalar sayesinde yaşam alanını genişletiyor.

SES (Çince): YANG QUAN, Chongqing Xuebaoshan Ulusal Doğa Koruma Alanı Yönetim Merkezi Müdürü:

"Çok sayıda ağaç yetiştiriyoruz ve bunları, sadece tek bir türün değil o türle ilintili tüm bir ekosistemin korunması için vahşi doğaya geri döndürüyoruz. Xuebaoshan dağlık bölgesinin ve hatta Daba Dağlarının tamamının ekolojik restorasyonu tüm bölgede biyoçeşitliliğin korunması açısından büyük öneme sahip."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.(XHTV)