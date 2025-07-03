Çin, Tayvan'ın Uluslararası Kuruluşlara Katılma Hakkını Reddetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tayvan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara katılmak için "hiçbir dayanağı, gerekçesi ya da hakkı" bulunmadığını söyledi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Mao, düzenlediği basın toplantısında, " Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu" belirtti.

Çin'i temsil eden "tek yasal hükümet" olduğunu vurgulayan Mao, Tayvan'ın BM ve diğer uluslararası kuruluşlara katılmak için "hiçbir dayanağı, gerekçesi ya da hakkı bulunmadığını" dile getirdi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Tayvan, BM üyesi 11 ülke ile Vatikan tarafından tanınıyor.