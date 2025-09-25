Çin, Tayvan ile Askeri İşbirliği Yapan ABD'li Şirketlere Yaptırım Uygulayacak

Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile askeri-teknik işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 ABD'li şirkete yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, insansız hava aracı üreticisi Saronic Technologies, uydu şirketi Aerkomm, sualtı mühendislik firması Oceaneering International, gemi üreticisi Huntington Ingalls Industries, mühendislik, mimarlık ve altyapı planlama şirketi Planate ile askeri kurumlara eğitim, istihbarat, enformasyon teknolojisi ve lojistik hizmetleri sağlayan Global Dimensions şirketleri, "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin Tayvan ile askeri-teknik işbirliğine girerek Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında ise bu şirketlerin, "Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını tehlikeye attığı", bu çıkarları korumak ve silahların yayılmasına ilişkin uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek üzere listeye alındıkları kaydedildi.

Güvenilmez varlık listesine alınan şirketlerin, Çin'de ticaret ve yatırım yapması yasaklanıyor.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurgularken ABD'nin Tayvan'a silah satmasına ve askeri işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.