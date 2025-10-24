Çin, Tayvan için Resmi Anma Günü Belirledi

Çin, Tayvan'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon işgalinin sona erdiği 25 Ekim'in, resmi anma günü olarak kutlanmasına karar verdi.

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresinin Daimi Komitesi, yaptığı oylamada, 25 Ekim'in " Tayvan'ın Çin'e İadesini Anma Günü" olarak kutlanmasına ilişkin kararı kabul etti.

Komiteden karara ilişkin yapılan açıklamada, " Tayvan'ın restorasyonu (Çin'e dönüşü) Japon işgaline karşı direniş savaşının önemli bir sonucu ve Çin hükümetinin Tayvan üzerindeki egemenliğini geri kazandığının ikna edici bir kanıtıdır. Anma Günü, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğuna dair tartışmasız tarihsel olgunun vurgulanmasını sağlayacak ve uluslararası toplumun 'tek Çin' ilkesine bağlılığını güçlendirecektir." ifadesine yer verildi.

Tayvan, 1895'teki Birinci Çin-Japon Savaşı'nın ardından Japon İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiş, Tokyo'nun Ada'daki sömürge yönetimi, İkinci Dünya Savaşı sonunda teslim olduğu 1945'e kadar 50 yıl sürmüştü.

Pekin yönetimi, resmi bir anma günü olmamasına karşın son 40 yılda her 5 yılda bir Tayvan'ın Çin'e iadesini kutluyordu. Bu kutlamalara Ada'dan temsilciler de davet ediliyordu.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi, dün yaptığı açıklamada, bu yılki kutlamalara da Tayvan'dan konukların davet edildiğini bildirirken, Taipei hükümeti, Pekin'in propaganda faaliyeti olarak gördüğü kutlamalara katılmamaları konusunda Tayvan halkını uyardı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Birleşmiş Milletler'de (BM) Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümeti, Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.