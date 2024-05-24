Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını sürdürüyor

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ve çevresini kuşatan askeri tatbikatını ikinci gününde sürdürdü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın ikinci günündeki faaliyetlerin, "kilit alanları ele geçirme ve kontrol etmeyi hedeflediği" bildirildi.

İkinci gündeki faaliyetler daha çok Ada'nın doğu kıyılarına odaklanırken, deniz saldırıları ve karadaki hedeflere atış simülasyonları yapıldı.

Komutanlığın yayımladığı 3 boyutlu videoda, Çin hava, deniz ve roket kuvvetlerinin simüle ettiği saldırılarda Tayvan'ın Taipei, Hualien ve Kaohsiung şehirlerini hedef aldığı görüldü.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatta gerçek mühimmatla ateş açıldığının gözlenmediğini bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği ilk kez Tayvan'ın doğusunda

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı videoda, donamaya ait "Nantong" firkateyninin, Tayvan savaş gemisi "Cınghı"ya 1 kilometreye kadar yaklaştığı görüldü.

Bu arada, Çin Sahil Güvenliği, bir filosunu Tayvan'ın doğu kıyısına göndererek "kanun koruma tatbikatı" yaptığını duyurdu. Çin Sahil Güvenliği, ilk kez Ada'nın doğusunda seyir faaliyetinde bulundu.

Sahil Güvenlik, Tayvan'ın doğu kıyılarının görülebildiği kadar yakında seyreden gemilerinin fotoğraflarını paylaştı.

"Her provokasyonda karşı tedbirler bir adım daha ileri gidecek"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, tatbikata ilişkin açıklamasında, "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerin her provokasyonunda alacağımız karşı tedbirler bir adım daha ileri gidecektir; ta ki ana vatanın yeniden birleşmesi tamamlanıncaya kadar." ifadesini kullandı.

Çin ordusu, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

"Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen ve 2 gün sürecek askeri tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adalarının çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Çin ordu gazetesi PLA Daily'de bugün yayımlanan yorum yazısında, tatbikatın, "Tayvan ayrılıkçılarını cezalandırmayı ve dış güçleri uyarmayı amaçladığı" görüşü yinelenirken, Tayvan'ın yeni lideri Lai'nin başkan olarak ilk konuşmasında bağımsızlığa ilişkin tavrına, "anlayacağı dilde yanıt vermeyi" hedeflediği belirtildi.

Tatbikat, Lai'nin yemin töreninin ardından geldi

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreninin ardından geldi.

Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Partinin (DPP) adayı Lai Ching-te, bu hafta başında yemin ederek görevine başlamıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.