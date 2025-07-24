Çin, Tayland ve Kamboçya Arasındaki Sınır Çatışmasıyla İlgili Endişelerini Açıkladı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasından dolayı derin endişe duyduklarını belirterek, iki ülkenin anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Tayland ile Kamboçya arasında devam eden sınır çatışmasından derin endişe duyduklarını belirterek iki ülkenin anlaşmazlıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında Tayland ve Kamboçya'nın Çin'in komşuları ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin önemli üyeleri olduğunun altını çizerek, iyi komşuluğun ve farklılıkların uygun şekilde ele alınmasının, iki tarafın da temel ve uzun vadeli çıkarlarına uygun olacağını belirtti.

Bölgedeki ülkelerin ortak çıkar ve endişelerini göz önünde bulundurarak adil ve tarafsız bir tutum sergilediklerini kaydeden Guo, kendi yöntemleriyle barış görüşmelerini teşvik etmeye devam edip durumun yatışmasına yardımcı olmak üzere yapıcı rol oynadıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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