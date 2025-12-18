Çin'den Tayland-Kamboçya sınır çatışmasında arabuluculuk girişimi

Çin, Tayland ile Kamboçya arasında sınır anlaşmazlığından kaynaklanan çatışmanın durdurulması için arabuluculuk girişiminde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang, Taylandlı mevkidaşı Sihasak Phuang Ketkeow ve Kamboçyalı mevkidaşı Prak Sokhonn ile telefonda görüştü.

Bakan Vang, Çin'in, iki ülkenin dostu ve yakın komşusu olarak, çatışmanın yol açtığı sivil can kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, "Yükselen gerilim, kimsenin yararına olmadığı gibi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasındaki dayanışmaya da zarar veriyor. Acil öncelik, kararlı bir adımla çatışmayı en kısa zamanda sona erdirmek, daha fazla can kaybını önlenmek ve karşılıklı güveni yeniden tesis etmek olmalı." dedi.

Çinli Bakan, ülkesinin Tayland ve Kamboçya arasında köprü kurarak barışı yeniden tesis edilmesi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

Bu arada Çin'in Asya İşleri Özel Temsilcisi Dıng Şicün, taraflar arasında mekik diplomasisi yürütmek üzere görevlendirildi. Özel Temsilci Dıng, temaslarda bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan bir anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan taraflar birbirini sorumlu tututarken her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.