Çin, Tayland'ın Yeni Başbakanı Anutin Charnvirakul'u Kutladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayland'ın yeni başbakanı Anutin Charnvirakul'u kutladığını duyurdu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına dikkat çekilirken, Çin'in Tayland ile işbirliğini güçlendirme niyeti vurgulandı.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tayland'ın yeni başbakanı olarak seçilen Anutin Charnvirakul'u kutladıklarını söyledi.

Bhumjaithai Partisi lideri Anutin, cuma günü Tayland'ın 32. başbakanı olarak seçildi.

Sözcü, "Yakın dost ve komşular olan Çin ve Tayland, bir aile gibi birbirine yakındır" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan sözcü, Çin'in geleneksel dostluğu sürdürmek, stratejik iletişimi güçlendirmek ve tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere Tayland ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Sözcü, Tayland ile işbirliği yaparak ortak geleceğe sahip bir Çin-Tayland topluluğunun inşasında daha büyük ilerleme kaydetmeyi ve bölgedeki barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunmayı temenni ettiklerini ifade etti.

