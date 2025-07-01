Çin, Tayland'ın İstikrarına Destek Verdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tayland Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı görevden uzaklaştırması üzerine yaptığı açıklamada, Tayland'ın istikrarını korumasını ve kalkınmasını sürdürmesini umduklarını belirtti.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in dost bir komşu ülke olarak Tayland'ın istikrarını korumasını ve kalkınmasını sürdürmesini umduğunu söyledi.

Mao salı günü düzenlediği basın toplantısında, Tayland Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı görevden uzaklaştırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Bu konu Tayland'ın iç meselesi. Bu konuda yorum yapmayacağım. Dost bir komşu olarak Tayland'ın istikrarını koruyup kalkınmasını sürdürmesini umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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