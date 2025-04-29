Çin-Tayland İlişkilerinde Yeni İşbirliği Fırsatları

RİO DE JANEİRO, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in komşuluk diplomasisinde Çin- Tayland ilişkilerine her zaman yüksek öncelik verdiğini belirtti.

Wang, pazartesi günü Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile görüşme gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve bölgesel barış ile istikrara daha fazla kesinlik kazandırmak üzere Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, Tayland'ın BRICS'e ortak ülke olarak katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ve BRICS işbirliğine tam katılımını desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Maris ise Çin'in modernleşmesinin Tayland için büyük fırsatlar yaratacağını kaydederek, BRICS ailesine katılarak Küresel Güney işbirliğini güçlendirmeyi ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumayı hedeflediklerini söyledi.

İki taraf, Çin-Tayland demiryolu projesinin hızlandırılması, dev pandalara yönelik uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi, telekom dolandırıcılığı ve diğer sınır ötesi suçlarla kararlılıkla mücadele edilmesi ve Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3.0 Sürümü'nün kurulmasının ilerletilmesi konularında mutabık kaldı.