Çinli yetkililer, başkent Beijing'de 11 kişinin ölümüne yol açan tayfun kaynaklı sağanak yağışlar nedeniyle kitlesel kurtarma ve yardım çalışmaları başlattı. Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Çin'in kuzeyi ile Sarı Nehir ve Huaihe nehri boyunca uzanan bölgelerde kaydedilen aşırı yağışlar, selleri ve jeolojik felaketleri tetikleyerek Beijing ve Hebei'de ağır can kayıplarına yol açtı. Beijing, Cumartesi gecesiyle Salı sabahı arasındaki 60 saatte ortalama 261 milimetre yağış aldı. Devam eden sağanaklar Beijing'in 13 ilçesinde 44.600'den fazla kişiyi etkilerken, yaklaşık 127.000 kişinin başka bölgelere yerleştirilmesine neden oldu. Beijing, sağanakların yol açtığı afetler karşısında çok sayıda önlem aldı.

HABER: Çin tayfundan kaynaklanan sağanak ve sellerle topyekün mücadele ediyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Beijing'den çeşitli görüntüler

4. Hebei ve Beijing'in çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çinli yetkililer, başkent Beijing'de 11 kişinin ölümüne yol açan tayfun kaynaklı sağanak yağışlar nedeniyle kitlesel kurtarma ve yardım çalışmaları başlattı.

Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Çin'in kuzeyi ile Sarı Nehir ve Huaihe nehri boyunca uzanan bölgelerde kaydedilen aşırı yağışlar, selleri ve jeolojik felaketleri tetikleyerek Beijing ve Hebei'de ağır can kayıplarına yol açtı.

Beijing, Cumartesi gecesiyle Salı sabahı arasındaki 60 saatte ortalama 261 milimetre yağış aldı.

Devam eden sağanaklar Beijing'in 13 ilçesinde 44.600'den fazla kişiyi etkilerken, yaklaşık 127.000 kişinin başka bölgelere yerleştirilmesine neden oldu.

Beijing, sağanakların yol açtığı afetler karşısında çok sayıda önlem aldı.

SES 1 (Çince): DENG QİYUAN, Haidian ilçesi itfaiye kurtarma ekibi üyesi:

"Haidian ilçesinde nöbet bekleyen 16 itfaiye istasyonumuz ve hazır bekletilen küçük ölçekli 30 enerji istasyonumuz var. Sorumlu tüm personelin görev başında olmasını sağlamak üzere 1.105 itfaiye komutanı da kurtarma görevlerine katılıyor."

SES 2 (Çince): ZHAO GUANCHAO, Beijing MTR Limited Şirketi:

"Acil bir durum ortaya çıktığında etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak için personelimize tatbikat yaptırdık ve beceri eğitimi verdik. Yolcuların seyahat edebilmesi için de hazır bekletilen 12 metro trenimiz bulunuyor."

Beijing'e komşu Hebei eyaletinde de etkili olan sağanak yağışlar nehirlerin kabarmasına, köprülerin hasar görmesine ve insanların tahliye edilmesine neden oldu.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde sellere yönelik 2. seviye acil durum müdahalesini sürdürürken, sellere müdahale için 10 adet çalışma ekibi konuşlandırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)