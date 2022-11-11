Çin, Tavşan Yılı Hatıra Paraları Basacak

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Çin burçlarındaki Tavşan Yılı'nı kutlamak için 18 Kasım'da bir dizi altın ve gümüş hatıra parası basacak.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Çin burçlarındaki Tavşan Yılı'nı kutlamak için 18 Kasım'da bir dizi altın ve gümüş hatıra parası basacak.

Çin Merkez Bankası çevrimiçi yaptığı açıklamada, hatıra setinin sekiz altın ve beş gümüş paradan oluşacağını ve tümünün Çin'de yasal ödeme aracı olacağını kaydetti.

Uğuru temsil eden geleneksel Çin desenleriyle süslenen madeni paraların ön yüzleri, ülke adı ve basım yılı ile birlikte Çin'in ulusal amblemini taşıyacak.

13 madeni paranın arka yüzlerinde ise ay, uğurlu bulutlar ve nilüfer gibi unsurlarla süslenmiş çeşitli tavşan resimleri bulunacak.

Çin zodyak döngüsü, insanların özelliklerini yansıtan ve her biri bir yılı temsil eden 12 hayvan içeriyor: fare, boğa, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz.