Çin, Tavşan Yılı Anısına Özel Pullar Çıkardı

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Posta İdaresi Perşembe günü Çin Burçlar Kuşağı'nda yaklaşan Tavşan Yılı'nı kutlamak üzere iki özel pul seti çıkardı.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Posta İdaresi Perşembe günü Çin Burçlar Kuşağı'nda yaklaşan Tavşan Yılı'nı kutlamak üzere iki özel pul seti çıkardı.

Sağ elinde kalem, sol elinde mektup tutan kişileştirilmiş bir mavi tavşanın resmedildiği birinci pul, yeni yıl için ayrıntılı planın çizilmesini sembolize ediyor; çünkü Çincede "mavi tavşan" ile "yol haritası" sözcükleri benzer şekilde telaffuz ediliyor.

Diğer puldaysa "yaşam döngüsü"nün yanı sıra ailenin yeniden biraraya gelmesi ve mutluluk için uğur anlamına gelen bir dairede koşan üç tavşan görülüyor. Üç tavşanın arka fonundaysa "bitkisel ilaç hazırlayan yeşim tavşanı" efsanesini temsil eden dekoratif desenler yer alıyor ve ülkenin refahı ve halkın iyiliğine yönelik içten dilekler sunuluyor.

Çin, Maymun Yılı olan 1980'den bu yana her yıl burçlar kuşağı pulları çıkarıyor.

Çin Burçlar Kuşağında; fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz olmak üzere yılları gösteren ve insanların özelliklerini yansıtan toplam 12 hayvan bulunuyor.