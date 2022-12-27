Çin, Tatil Hazırlıkları Sırasında Kovid-19 Müdahalesinin Sorunsuz Geçmesini İstiyor

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çinli yetkililer, yaklaşan Yeni Yıl ve Bahar Festivali tatilleriyle ilgili çalışmalara ilişkin bir genelgede, Kovid-19 müdahale aşamalarının sorunsuz bir şekilde geçişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çinli yetkililer, yaklaşan Yeni Yıl ve Bahar Festivali tatilleriyle ilgili çalışmalara ilişkin bir genelgede, Kovid-19 müdahale aşamalarının sorunsuz bir şekilde geçişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi genel müdürlüklerinin yayınladığı genelgede, halk sağlığını ve insan hayatını her şeyin üstünde tutmanın ve bilime dayalı bir yaklaşım ve hedef odaklı önlemlerin benimsenmesinin altı çizildi.

Kovid-19'un insanların üretimi ve yaşamları üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlayan kilit konumlar, kuruluşlar ve nüfus grupları için Kovid-19 müdahale önlemlerinde yerel yönetimlerden ve devlet dairelerinden sıkı çalışmaları talep edildi.

Genelgede hastaların sıralı, çok aşamalı ve sevke dayalı bir şekilde tedaviye yönlendirmek ve evdeki hastalara sağlık tavsiyesi sunmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede, ağır vakaların tedavisini ve düzenli tıbbi tedavi sırasını sağlamak için, başta ağır hastalar olmak üzere, tıbbi tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlık yapılması gerektiği de vurgulandı.

İlaçların ve test reaktiflerinin daha yüksek üretimi, tedariki, stoku ve dağıtımı için çağrı yapılan genelgede, fahiş fiyat vermenin ve istifçiliğin yasalar uyarınca soruşturulacağı ve cezalandırılacağı kaydedidi.

Yaklaşan Ay Yeni Yılı seyahat döneminde ulaşımla ilgili olarak genelgede, insanların seyahat ihtiyaçlarının karşılanmasının, virüs bulaşma riskinin en aza indirilmesinin ve güvenli, kolay erişilebilir ulaşım hizmetlerinin sağlanmasının izlenmesi gereken ilkeler olarak önemine dikkat çekildi.

İşletmelere ve kuruluşlara, çalışanların hem kuruluşun gereksinimlerine hem de çalışanların isteklerine saygı duyacak bir şekilde kademeli tatil yapmalarına izin vermeleri için rehberlik etmeleri önerildi. Benzer şekilde okulların da, öğrenciler için kademeli olarak gidiş geliş sürelerini kolaylaştıran kademeli tatil programları uygulamaya yönlendirilebilecekleri belirtildi.