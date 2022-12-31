Çin, Tatil Döneminde İhtiyaç Sahibi İnsanlar İçin Geçici Yardım Çalışmalarını Hızlandıracak

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Sivil İşler Bakanlığı, yerel sivil işler yetkililerine, yeni yıl ve Bahar Festivali tatilleri sırasında savunmasız grupların temel günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkenin temel yaşam yardımı politikasının kapsamlı şekilde uygulanması ve geçici yardım çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi.

Bakanlığın duyurusunda yerel yetkililerin, acil sosyal yardım çalışmalarını güçlendirmeleri gerektiği ve pandemi sonucu temel ihtiyaçlar bakımından geçici zorluklarla karşı karşıya olanlara yardım sağlanması gerektiği belirtildi.

Duyuruda ciddi ya da kritik durumdaki Kovid-19 hastalarına yardım sağlanmasının önemi vurgulandı.

Savunmasız gruplara maske, dezenfektan ve sağlık setleri gibi Kovid-19 önleme malzemelerinin sağlanacağının dile getirildiği duyuruda ilgili departmanlara, aşılama ve sağlık danışmanlığı gibi katmanlı ve çok seviyeli sağlık hizmetleri temin etmek için koordineli çaba gösterilmesi talimatı verildi.