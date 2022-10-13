Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Altyapı Projelerine Desteğini Artırdı

Güncel Haberler

Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Altyapı Projelerine Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, altyapı projelerini desteklemek için 245,9 milyar yuan (yaklaşık 34,58 milyar ABD doları) fon sağladı.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, altyapı projelerini desteklemek için 245,9 milyar yuan (yaklaşık 34,58 milyar ABD doları) fon sağladı.

Banka, 20 Temmuz'da belirlenen fon aracılığıyla şu ana kadar 1.677 projeye toplam 3 trilyon yuanlık yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Banka, fon ile belediye altyapısı, endüstri parkları, ulaşım, kırsal altyapı, enerji ve soğuk zincir lojistiği gibi sektörlerin desteklenmesini amaçladığını bildirdi.

Banka, finanse edilen projelerin inşaasının bir an önce yapılmasını sağlamak için yatırım sonrası yönetimi güçlendirmeye devam edeceğini de belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Banka Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title