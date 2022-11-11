Çin, Tarımsal Büyümesini Desteklemek Üzere Fiji'ye Gübre Bağışında Bulundu

LAUTOKA, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Cuma günü bir ada ülkesi olan Fiji'ye tarımsal büyümesini desteklemek üzere 720 ton gübre bağışında bulundu.

LAUTOKA, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Cuma günü bir ada ülkesi olan Fiji'ye tarımsal büyümesini desteklemek üzere 720 ton gübre bağışında bulundu.

Gübre teslim töreni, Fiji hükümet yetkilileri, iş dünyası liderleri ve Çinli diplomatların katılımıyla Fiji'nin ikinci en büyük kenti olan Lautoka'da gerçekleştirildi.

Çin'in Fiji Büyükelçisi Qian Bo, bağışın "Gerçek dost, kara günde belli olur" atasözünün bir yansıması olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak Çin'in, kendi büyümesini Fiji için fırsata dönüştürmeye ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin kök salıp meyve vermesini sağlamak üzere somut eylemlerde bulunmaya istekli olduğunu dile getiren Büyükelçi Qian, Çin'in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirme çabalarında Fiji'ye destek olacağını sözlerine ekledi.

Fiji Başbakanlık Daimi Sekreteri Yogesh Karan ise, gübre bağışı için Çin hükümetine teşekkür etti.

Çin'i Fiji'nin yakın dostu olarak niteleyen Karan, Çin'in Fiji'ye ilk kez gübre bağışında bulunmadığını ve bu yeni bağış partisinin, Fiji'nin tarımsal büyümesini geliştirmek için çok çalıştığı bir döneme denk geldiğini ifade etti.

Karan, Fiji'nin önümüzdeki yıllarda Çin'le daha fazla işbirliğinde bulunmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.