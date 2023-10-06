Çin Tarımsal Afete Karşı Acil Müdahaleyi Etkinleştirdi

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koinu Tayfunu ve soğuk hava cephelerinin ülkenin güneyindeki iki eyalete şiddetli sağanak yağış getirecek olması nedeniyle, tarımı etkileyecek büyük doğal afetlere karşı Perşembe günü 4. seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koinu Tayfunu ve soğuk hava cephelerinin ülkenin güneyindeki iki eyalete şiddetli sağanak yağış getirecek olması nedeniyle, tarımı etkileyecek büyük doğal afetlere karşı Perşembe günü 4. seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

Bakanlığa göre Fujian ve Guangdong'un kıyı bölgeleri Cuma gününden Pazar gününe kadar fırtına etkisi altına girerken, iki eyaletin bazı bölgelerinde yağış miktarı 300 milimetreyi aşabilir.

Bakanlık, şiddetli rüzgar, yağış ve fırtınanın tarım arazilerini sular altında bırakabileceğini, mahsullere zarar verebileceğini ve balıkçılık endüstrisi ile diğer tarım sektörlerinin üretimini sekteye uğratabileceğini duyurdu.

Bakanlık, çiftçilerin ve balıkçıların can ve mal güvenliğini korumak üzere eyaletlere balıkçı gemilerini limana çağırma ve olgunlaşmış ürünlerin en kısa sürede hasat edilmesine yardımcı olma çağrısı yaptı.