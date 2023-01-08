Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı: Çin Kırsalı Güçlü Tüketim Kaydedecek

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian, ülkenin, kırsal alanlardaki tüketim potansiyelini açığa çıkardığını belirtti.

Bakan, Xinhua'ya verdiği söyleşide, ülkenin kırsal canlanmayı destekleme ve tarım alanının güçlenmesine yönelik çabaları sürerken kırsal pazarı harekete geçirme sözü verdi.

Tang, kırsal kesimde yaşayan insanlar için artan gelirle beraber, kırsal tüketimin iyileştirmeyi hızlandırması ve yılda yaklaşık 2 trilyon yuan (yaklaşık 290 milyar ABD doları) yeni tüketim talebi yaratmasının beklendiğini belirtti.

Bakan, bakanlığın bu yıl yeşil, organik ve yeni tarım ürünlerinin üretimini artırmak ve e-ticaret ve lojistiğin kırsal kapsamını genişletmek için tedarik ve dağıtım kanallarıyla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi.

Tang, bakanlığın kırsaldaki yapılanmaya daha fazla yatırım yapacağını belirtti. Bakan, yüksek standartlı tarım arazileri ve tesisler gibi kırsaldaki yapılanmaya yönelik yatırım talebinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yaklaşık 15 trilyon yuana ulaşacağının tahmin edildiğini ve bunun da inşaat malzemeleri, çimento, güçlendirme ve makine gibi sektörleri güçlendireceğini ifade etti.

Bakan, üretim bölgelerinde bir dizi depolama ve taze tutma tesisi, soğuk zincir dağıtım merkezleri ve büyük soğuk zincir lojistik üsleri inşa etmek, ayrıca kırsalda su, elektrik, gaz, yaşam ve diğer şartları daha da iyileştirme yönünde daha fazla çaba gösterileceğini söyledi.

Tang, kırsal kesimde yaşayan insanların gelirlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla kırsaldaki sektörlerin gelişimini hızlandırmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan bu çerçevede, tarım ürünleri işleme ve dağıtım endüstrisini genişletme, tarım ile kültür ve turizmin entegrasyonunu destekleme, kırsal e-ticareti geliştirme ve kırsal endüstrileri baştan sona yenileme çabalarına işaret etti.