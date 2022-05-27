Çin, Tarım Ürünleri İçin Soğuk Zincir Lojistik Gelişimini Teşvik Edecek - Haberler

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin, pazar arzını daha güvenli kılma çabaları dahilinde tarım ürünleri için soğuk zincir lojistiğinin geliştirilmesine öncelik verecek. Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü ortaklaşa yayınlanan bir genelgeye göre, ülkede önümüzdeki iki yıl içinde tarım ürünleri için soğuk zincir altyapısının iyileştirilmesi ve bölgeler arası soğuk zincir dolaşımının kapasitesinin ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bakanlıklar, genelge uyarınca dağıtım merkezleri ve satış alanlarındaki soğuk zincir altyapısının iyileştirilmesine ve halka açık soğuk hava depolarının ve merkezi mutfakların kurulmasına destek verecek. Genelgede ayrıca, satış alanlarındaki ilgili işletmelere, soğuk zincir toplama ve dağıtım merkezlerini ve düşük sıcaklıklı dağıtım merkezlerini genişletmeleri için destek verileceği belirtildi.

Eyalet düzeyindeki yönetimler, piyasa arzını desteklemek için merkezi hükümetten aldıkları sübvansiyonları kullanmaya teşvik edilecek. Genelgede ayrıca, yerel yönetimlere, yerel koşullara uygun olarak, arzın güvence altına alınmasına katkıda bulunan, pandemiden etkilenmiş soğuk zincir şirketlerini desteklemelerine yönelik tavsiyede bulunuldu.

Xinhua / Güncel