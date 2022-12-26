Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Fao ile Anlaşma İmzaladı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesindeki ulusal bir tarım araştırma kuruluşu olan Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile İnovasyon Platformu Anlaşması imzaladı.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesindeki ulusal bir tarım araştırma kuruluşu olan Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile İnovasyon Platformu Anlaşması imzaladı.

CAAS'a göre, anlaşmayla tarım araştırmaları ile bilim ve teknolojideki yeniliklerin artırılmasının yanı sıra tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümü ve gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

CAAS Başkanı Wu Kongming, akademinin bilimsel ve teknolojik yenilikleri küresel perspektiften planlama ve destekleme ilkesine bağlı olduğunu, ayrıca bilimsel ve teknolojik kaynakların iki yönlü etkileşimi yoluyla ulusal gıda güvenliğini artırdığını söyledi.

Wu, küresel gıda ve tarım alanındaki kalkınma için Çin'in daha fazla bilgelik ve çözüm sunmasını istedi.

FAO'nun Çin Temsilcisi Carlos Watson, FAO'nun uluslararası tarım işbirliği konusunda CAAS ile ortaklığını överek, ortaklığın, FAO-CAAS İnovasyon Platformu Anlaşması'nın imzalanmasıyla daha da güçleneceğini ifade etti.

Watson, FAO'nun BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'ni desteklemek amacıyla tarım ve gıda sistemlerini dönüştürmek için CAAS ile işbirliğini ilerletmeye devam edeceğini söyledi.