Çin Tarım Bankası Eski Başkan Yardımcısına Rüşvetten Ömür Boyu Hapis Cezası

FUZHOU, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Tarım Bankası eski Başkan Yardımcısı Lou Wenlong, rüşvet almaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletindeki Quanzhou Belediyesi Orta Halk Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği karara göre Lou, ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakıldı. Mahkeme ayrıca Lou'nun tüm kişisel mallarına el konulmasına ve rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançların geri alınarak devlet hazinesine aktarılmasına da hükmetti.

Mahkeme, Lou'nun 2005 ile 2024 yılları arasında o dönemki Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu ve Çin Tarım Bankası'ndaki görevleri de dahil olmak üzere üstlendiği çeşitli görevleri, yasal onaylar, finansman ve krediler ve proje sözleşmeleri gibi konularda başkalarına fayda sağlamak için kullandığını tespit etti. Lou'nun bu yardımları karşılığında 84,51 milyon yuan (yaklaşık 11,88 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşya kabul ettiği tespit edildi.

6 Haziran'da yargılanan Lou son ifadesinde suçunu kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.