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Çin, Tarihi Dönüşümünü Belgelerken Fotoğraf Sergisi Açtı

Çin, Tarihi Dönüşümünü Belgelerken Fotoğraf Sergisi Açtı
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Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua, ülkenin 75. kuruluş yıldönümü öncesinde tarihi dönüşümü belgeleyen bir fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Xinhua'nın arşivinden seçilen yaklaşık 500 fotoğraf yer alıyor.

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ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua, ülkenin son yıllardaki tarihi dönüşümünü belgeleyen bir fotoğraf sergisi açtı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua, ülkenin son yıllardaki tarihi dönüşümünü belgeleyen bir fotoğraf sergisi açtı.

Sergi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 1 Ekim'den birkaç gün önce Perşembe günü Beijing'deki Ulusal Finans Bilgi Merkezi'nde açıldı.

Sergide, ülkedeki en büyük fotoğraf arşivine sahip Xinhua'da kayıtlı 10 milyondan fazla görüntü arasından seçilen ve farklı tarihsel dönemleri kapsayan yaklaşık 500 fotoğraf yer alıyor.

Beijing'deki ana serginin yanı sıra ülke genelinde çeşitli yan sergiler de düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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