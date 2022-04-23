Çin Tarafından Bağışlanan İnsani Yardım İhtiyaç Sahibi 1.500 Afgan'a Dağıtıldı

KABİL, 23 Nisan (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, Çin tarafından bağışlanan insani yardım malzemelerini Cumartesi günü Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 1.500 kişiye dağıttı. Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanı Halilürrahman Hakkani gazetecilere verdiği demecinde, "Bugün ihtiyaç sahibi 1.500 kişiye insani yardım dağıttık ve önümüzdeki hafta ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Xinhua'ya konuşan bakanlık sözcüsü Abdülmuttalip Hakkani, ihtiyaç sahibi her bir kişinin, Çin'in Afgan halkına yaptığı insan yardım kapsamında 50 kilogramlık bir çuval pirinç aldığını belirtti.

Hakkani, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu kritik aşamada Afganistan halkına yaptığı yardımlardan dolayı Çin'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. ABD liderliğindeki güçlerin yenilmesi ve geçen Ağustos'ta Afganistan'ı terk etmesinden bu yana savaştan yorgun düşmüş ülke, aşırı ekonomik sorunlarla boğuşuyor. ABD bankalarındaki Afganistan'ın 9,5 milyar ABD dolarını aşan varlıklarının Washington tarafından dondurulmasıyla ülkenin kırılgan ekonomisi daha da kötüleşti. Yardım alan ve 10 kişilik bir ailenin reisi olan 35 yaşındaki Farid Ahmad, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin'e ve komşu devletler de dahil olmak üzere diğer ülkelere bizlere insani yardım gönderdikleri için minnettarım ve bu işbirliğinin devam etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Adının Halima olduğunu söyleyen 60 yaşındaki dul bir kadın yardımı memnuniyetle karşılayarak, "Bir çuval pirinç aldım ve üç kişilik ailemi beslemek için yemeklik yağ kullanmadan pişirmek zorunda kaldım" diye konuştu. Çin hükümeti geçtiğimiz Eylül ayında Afganistan'a acil insani yardım olarak 200 milyon yuan (yaklaşık 31,4 milyon ABD doları) değerinde gıda, kışlık malzeme, Kovid-19 aşısı ve ilaç göndermeye karar verdiğini duyurmuştu. Çin, Afganistan'a toplam 6.220 ton gıda yardımında bulundu.

Xinhua / Güncel