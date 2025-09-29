Çin, Tanzanya ve Zambiya ile Demir Yolu Yenileme Anlaşması İmzaladı

Çin, Tanzanya ve Zambiya ile 50 yıllık Tanzanya-Zambiya Demir Yolu (TAZARA) hattının yenilenmesi ve modern ekipmanların alımı için 1,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Taraflar arasında 18 ay süren müzakerelerin ardından, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Kapiri Mposhi kentini Tanzanya'nın Darüsselam kentine bağlayan demir yolu hattının 1860 kilometrelik kısmının yenilenmesi anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, hattın yenilenmesine ek olarak, bakım atölyeleri modernize edilecek, 34 lokomotif, 16 yolcu vagonu ile 760 yük vagonu temini sağlanacak.

Zambiya Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı Sözcüsü Ernest Chanda, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin 1,1 milyar doları ilk yatırım, 238 milyon doları yeniden yatırım olacak şekilde 1,4 milyar dolara mal olacağını aktardı.

Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Frank Tayali de projenin yalnızca bir demir yolunun onarılmasından ibaret olmadığını belirterek, bunun bölgesel entegrasyon, ekonomik büyüme ve ortak refah vizyonunu yeniden canlandırmayı hedeflediğini kaydetti.

Tanzanya Ulaştırma Bakanı Makame Mbarawa da projenin iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ve istihdam yaratacağını vurguladı.

İki yıllık etüt ve tasarım sürecinin ardından inşa edilen 1860 kilometrelik TAZARA demiryolu hattı, 1976 yılında düzenlenen bir törenle Çin tarafından Tanzanya ve Zambiya'ya devredilmişti.