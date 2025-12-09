Haberler

Çin: Taiwan Sorununun Nasıl Çözüleceği Yalnızca Çin Halkını İlgilendirir

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan meselesinin yalnızca Çin halkını ilgilendiren bir konu olduğunu ve dış müdahaleleri kabul etmediklerini belirtti. Ayrıca, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan sorununun nasıl çözüleceğinin, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, yalnızca Çin halkını ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında yeni açıklanan ABD ulusal güvenlik stratejisi raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Guo, ABD tarafına, tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya bağlı kalma, liderlerinin verdiği taahhütlerini yerine getirme, Taiwan sorununa daha ihtiyatlı yaklaşma ve ayrılıkçı güçlerin "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşma ve askeri yığınakla yeniden birleşmeye direnme girişimlerine yardım ve yataklık etmeye son verme çağrısında bulundu.

Guo, "Çin, egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaktan asla geri adım atmayacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
