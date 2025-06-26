Çin, Taiwan Meselesinde Dış Müdahalelere Karşı Uyardı

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, belli ülkelere tek Çin ilkesini somut eylemlerle destekleme ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal göndermekten kaçınma çağrısı yaptı.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında son G7 Liderler Zirvesi'nde yapılan açıklamalarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarın korunmasının önemini" vurguladı.

"Belli ülkelerin, Taiwan meselesiyle ilgili sorumsuzca açıklamalar yapmasına ve Çin'in içişlerine alenen müdahale etmesine kesinlikle karşıyız" diyen Zhu, Taiwan meselesinin, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu vurguladı.

Zhu ayrıca ilgili ülkeleri "Taiwan'ın bağımsızlığı" provokasyonlarının tehlikeli ve zararlı doğası hakkında uyardı.

Zhu, Lai Ching-te'nin kurmaylarına Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen her türlü provokasyona karşı sıkı karşı önlemlerin alınacağı ve bağımsızlık arayışında dış güçlerle gizli işbirliği yapmaya yönelik tüm girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu uyarısı da yaptı.

Zhu, ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi tarafından kabul edilen ve sözde Taiwan güvenlik işbirliği inisiyatifi için 500 milyon ABD doları tahsis eden yasa tasarısının da aralarında bulunduğu ABD'nin son eylem ve açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Zhu, ABD'ye Taiwan meselesine ilişkin Çin'e bulunduğu siyasi taahhütleri ciddiyetle yerine getirme, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin hükümlerine riayet etme ve Taiwan'la ilgili konuları ele alırken en üst düzeyde dikkat gösterme çağrısında bulundu.