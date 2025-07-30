Çin, Taiwan Lideri'nin ABD Geçişine Şiddetle Karşı Çıktı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun ABD'den "transit" geçiş yapmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Basında Lai'nin ağustos ayında bazı Güney Amerika ülkelerini ziyaret etme planı çerçevesinde New York üzerinden "transit" geçiş yapmasına ABD'nin izin vermediğine dair haberler yer almıştı.

Çarşamba günkü basın toplantısında söz konusu haberler hakkında değerlendirmelerde bulunan Chen, Çin'in Taiwan bölgesi ile ABD arasındaki her türlü resmi etkileşime kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Chen, ABD'nin Taiwan ile ilgili konuları azami ihtiyatla ele almak ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyaller göndermekten kaçınmak üzere tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine sıkı sıkıya riayet etmesi gerektiğini belirtti.

Lai'ye bağlı yetkilileri de sert dille uyaran Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ABD'nin desteğini almaya yönelik her türlü girişimi beyhude çaba olarak niteledi ve bu çabaların başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.