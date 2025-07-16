Çin, Taiwan Lideri Lai'nin Konuşmalarını Yalanlarla Dolu Buluyor

Çin, Taiwan Lideri Lai'nin Konuşmalarını Yalanlarla Dolu Buluyor
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin yaptığı konuşmaları ayrılıkçı bir söylem olarak değerlendirerek, bu sözlerin yalan ve provokasyon içerdiğini açıkladı.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin "birlik üzerine 10 ders" başlığıyla yaptığı konuşmaların, yalanlar ve safsatalarla dolu olduğunu belirterek, söz konusu konuşmaların ayrılıkçı "Taiwan bağımsızlığı" söylemlerinin bir derlemesi olduğunu söyledi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında, söz konusu derslerin Çin'in kırmızı çizgilerini aşması ve anakaranın vereceği yanıt konularında değerlendirmelerde bulundu.

Chen, söz konusu "derslerin" yalan, aldatmaca, düşmanlık ve provokasyon içerdiğini vurgulayarak, tarihin kasıtlı olarak çarpıtıldığını ve bu söylemlerle Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında cepheleşme yaratmaya çalışıldığını ifade etti.

Chen, "Bu sözde dersler, Lai'nin barışın yıkıcısı ve açık bir savaş çığırtkanı olduğunu kanıtlamaktadır" dedi.

Chen, Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerilim ve çalkantının temel nedeninin, Demokratik İlerleme Partisi'nin yönetiminin ve Lai'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki ısrarı ve ayrılıkçı tutumları olduğunu vurguladı.

Chen, "Anavatanı bölmeye yönelik her türlü güç ve girişim, Çin halkının kararlı darbesiyle karşılaşacaktır" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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