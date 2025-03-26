Çin, Taiwan Lideri Lai Ching-te'yi Sert Dille Eleştirdi

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin 17 stratejisinin, kendisinin barış, diyalog, demokrasi ve insanlığa karşı olan "alçak karakterini" sergilediğini söyledi.

Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında Lai'nin söz ve eylemlerinin, anakaraya karşı muhalefet ve cepheleşmeyi körüklemeyi ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşimleri engellemeyi amaçladığını belirten Chen, "Kendisi siyasi terör yaratmak ve ada üzerinde diktatörlük dayatmak istiyor" dedi.

Geçtiğimiz dönemlerde Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde kaydedilen istikrarlı ilerlemeye dikkat çeken sözcü, Lai'nin kısa süre önce anakarayı "düşman dış güç" olarak nitelemesinin, önemli bir tarihi gerileme anlamına geldiğini ve anakaraya yönelik provokatif bir eylem teşkil ettiğini, bunun da Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Chen, bu durumun Lai'nin "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışı bozan ve kriz çıkaran kişi" olarak rolünü doğruladığını vurguladı.

"Taiwan'daki insanların hak ve çıkarlarına zarar veren, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin gelişimini baltalayan ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehdit eden hiçbir eylemi hoş ve mazur görmeyeceğiz" diyen Chen, bu tür eylemlere kararlılıkla karşı çıkacaklarını ve ciddi cezalar uygulayacaklarını söyledi.

Sözcü, Taiwan'daki soydaşları kendi hak ve çıkarlarını korumak ve Taiwan Boğazı'ndaki barışı sürdürmek için Lai'nin ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin gerilemeye yol açan eylemlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Chen, "Taiwan'daki soydaşların, kesintileri ortadan kaldırma, engelleri aşma ve çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini teşvik etme ve böylelikle Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkileri ileri götürme ve iki taraftaki insanların refahını artırma konusunda bize katılmalarını bekliyoruz" dedi.

Chen, ayrıca Taiwan lideri Lai Ching-te'nin son ifadelerine karşı Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik ilişkilerin koparılamayacağını ve birbirinden ayrılamayacağını belirterek, bu tür girişimlerin geri tepeceğini ve Taiwan'ın sektörlerine zarar vereceğini söyledi.