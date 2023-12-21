Çin, Taiwan'ın ticari kısıtlamalarını ihlal etmesi nedeniyle vergi indirimlerini askıya aldı

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin anakarası, Taiwan'ın tek taraflı ve ayrımcı ticari kısıtlamalarının iki taraf arasındaki ekonomi anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle bu bölgeden gelecek bazı kimyasal maddelere uygulanan gümrük vergisi indirimlerini askıya alacağını açıkladı.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren propilen ve paraksilen de dahil olmak üzere Taiwan'dan gelecek 12 kalem kimyasal ürünün Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nda öngörülen tercihli vergi oranlarından yararlanamayacağı belirtildi.

Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, ticari engelleri azaltmak amacıyla Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında imzalanan kapsamlı bir ekonomi anlaşması.

Açıklamada, Taiwan'ın anakara ürünlerine yönelik yasak ve kısıtlamalar getirmek gibi ticari önlemlerinin anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle, komisyonun anlaşma uyarınca söz konusu ürünlere yönelik vergi indirimlerini askıya almaya karar verdiği bildirildi.

Komisyon, Taiwan'ı anakaraya yönelik ticari kısıtlamaları kaldırmak üzere etkili önlemler almaya çağırdı.