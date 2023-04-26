Çin: Taiwan'ın Ticari Kısıtlamalarına Yönelik Soruşturma Adil

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin anakarasının Taiwan'ın anakaraya yönelik ticareti kısıtlayıcı tedbirlerini soruşturmasının son derece haklı ve makul olduğunu kaydetti.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin anakarasının Taiwan'ın anakaraya yönelik ticareti kısıtlayıcı tedbirlerini soruşturmasının son derece haklı ve makul olduğunu kaydetti.

Zhu Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan makamlarının uzun zamandır anakaradan gelen çok sayıda ürün kalemine tek taraflı kısıtlamalar getirdiğini ve bunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.

Zhu, Taiwan makamları tarafından konulan ticari kısıtlamaların anakaradaki ilgili sektör ve şirketlerin yanı sıra Taiwan'daki tüketicilerin çıkarlarına zarar vermesi nedeniyle anakaranın ticaret engeli soruşturması başlattığını belirtti.

Sözcü, Ticaret Bakanlığı'nın soruşturmayı Dünya Ticaret Örgütü'nün ayrımcılık yapmama ilkesine ve anakaranın ilgili düzenlemelerine uygun olarak yürüttüğünü ve bunu yaparken tamamen haklı ve makul olduğunu söyledi.

Ayrımcılık yapmama ilkesi çerçevesinde adil ticaretin Boğaz'daki ticaretin sağlıklı gelişimini daha da arttıracağını belirten Zhu, bunun Boğaz'ın her iki yakasındaki sanayiler ve şirketlerin birbirlerinin güçlü yönlerini daha iyi tamamlamalarına ve ortak kalkınmayı teşvik etmelerine olanak sağlayacağını sözlerine ekledi.