Çin Anakara Sözcüsü: Taiwan'ın Rednote Yasağı Özgürlükleri Yok Ediyor

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Shanghai merkezli popüler sosyal medya platformu Rednote'a bir yıllık yasak getirmesini eleştirerek, söz konusu yasağın "demokrasiyi ayaklar altına aldığını ve Taiwan halkının özgürlüğünü baltaladığını" söyledi.

Chen, düzenlediği basın toplantısında, Taiwan halkını, özellikle de gençleri bilgiye erişim hakkı ve sosyal medya platformlarını kullanma özgürlüğünden mahrum bırakan yasağın, bu uygulama üzerinden gelir elde eden Taiwanlıların geçim kaynaklarına da önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti.

Çince konuşan topluluklar arasında popüler bir sosyal medya platformu olan Rednote, kullanıcılarına günlük yaşamın moda, güzellik, seyahat gibi alanlarında ipuçları sunuyor.

Uygulamanın Taiwan'da yaklaşık yüzde 70'i 35 yaşın altında olan 3 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Chen, uygulama üzerinden gerçekleştirilen dostane etkileşimlerin, Taiwanlı gençlerin anakarada gerçekte neler olup bittiğini öğrenmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Yasağın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerince kasıtlı olarak oluşturulan "yankı odası" ortamının gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirten Chen, bu adımın, anakarayı kötülemek üzere yürütülen karalama kampanyasını ifşa ettiğini ve söz konusu yetkililerin korku ve endişelerini açığa çıkardığını ifade etti.