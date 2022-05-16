Çin, Taiwan'ın Dsö Gözlemci Statüsünü Yeniden Kazanmasına Yardımcı Olacak ABD Tasarısını Reddetti - Haberler

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Çin, Taiwan'ın Dsö Gözlemci Statüsünü Yeniden Kazanmasına Yardımcı Olacak ABD Tasarısını Reddetti

Xinhua - Güncel
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Çin, Taiwan'ın Dsö Gözlemci Statüsünü Yeniden Kazanmasına Yardımcı Olacak ABD Tasarısını Reddetti

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin Taiwan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (DSÖ) gözlemci statüsünü yeniden kazanmasına yardımcı olacak tasarıyı imzalamakta ısrar etmesinden rahatsızlık duyduğunu ve...

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin Taiwan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (DSÖ) gözlemci statüsünü yeniden kazanmasına yardımcı olacak tasarıyı imzalamakta ısrar etmesinden rahatsızlık duyduğunu ve tasarıyı reddettiğini belirterek, ABD'ye Taiwan ile ilgili konuları ihtiyatlı ve doğru şekilde ele alması konusunda çağrı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı'nı, DSÖ'de Taiwan'ın gözlemci statüsünü geri kazanması için strateji geliştirmesini yönlendirmek üzere bir yasa tasarısı imzalamıştı. Zhao günlük basın toplantısında, Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkileri düzenleyen temel bir kural olduğunu hatırlattı. Sözcü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Dünya Sağlık Asamblesi'nin ilgili kararlarına göre, Çin'in Taiwan bölgesinin DSÖ faaliyetlerine katılımının, tek Çin ilkesine uygun olarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Zhao, "Taiwan vatandaşlarının sağlık durumlarına büyük önem veren Çin merkezi hükümeti, tek Çin ilkesine uyma koşuluyla, bölgenin küresel sağlıkla ilgili faaliyetlere katılımına ilişkin uygun düzenlemeleri yaptı" dedi.

Sözcü, "ABD'yi tek Çin ilkesi ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiriye bağlı kalmaya, uluslararası hukuk ve ilişkileri yöneten temel normlara uymaya, Taiwan ile ilgili sorunları ihtiyatlı ve düzgün şekilde ele almaya ve söz konusu tasarıyı sözde uluslararası alanını genişletmek için Taiwan'a yardım etmek üzere kullanmamaya çağırıyoruz, aksi takdirde bu tutum, Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara daha fazla zarar verecek" dedi.

Xinhua / Güncel

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