Çin, Taiwan'ın Doğusundaki Sularda Japonya'nın Sözde Münhasır Ekonomik Bölgesini Reddediyor

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in, Japonya'nın sözde münhasır ekonomik bölgesini ve Çin'in Taiwan bölgesinin doğusundaki sularda yargı yetkisini tanımadığını açıkladı.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in, Japonya'nın sözde münhasır ekonomik bölgesini ve Çin'in Taiwan bölgesinin doğusundaki sularda yargı yetkisini tanımadığını açıkladı.

Wang, bu açıklamayı düzenli basın toplantısında, Japon tarafının münhasır ekonomik bölge olduğunu iddia ettiği ilgili sularda Japonya'nın sahil güvenlik güçleri ile Taiwan'ın arama gemisi arasında yaşanan anlaşmazlığa ilişkin soruya yanıt verirken yaptı.

Wang, söz konusu suların Taiwan adasının sadece 60 deniz milinin biraz üzerinde bulunduğunu ve aralarında Çin'in Taiwan bölgesinden olanlar da dahil olmak üzere, Çinli araştırma kuruluşlarının bölgede bilimsel araştırma faaliyeti yürütme hakkı bulunduğunu ve yabancı ülkelerin buna karışmaması gerektiğini söyledi.

Çin ile Japonya, Taiwan'ın doğusundaki sularda henüz deniz sınırlaması yapmadı ve Çin, sözde Japon münhasır ekonomik bölgesi kavramını veya ilgi sularda sözde yargı yetkisini kabul etmiyor.

Wang, Çin'in Japonya'ya temsilciler gönderdiğini ve Japon tarafının Taiwan bölgesinden gemiler de dahil olmak üzere Çin gemilerinin ilgili sulardaki keşif faaliyetlerine müdahale etmemesi yönünde çağrıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.